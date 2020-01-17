بانكوك 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واسيدير الحكم العماني أحمد أبو بكر مباراة المنتخب السعودي لكرة القدم غداً أمام منتخب تايلاند ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.ويساعده الحكمان من عمان أبو بكر العامري وراشد الغيثي، والحكم الرابع العراقي علي صباح القيسي.وتقام المباريات الأربع في الدور ربع النهائي يومي السبت والأحد، حيث يدير مباراة سوريا وأستراليا غداً الحكم الياباني ريوجي ساتو ويساعده مواطناه الحكمان هيروشي ياماوتشي وجون ميهارا، والبحريني نواف شكرالله حكما رابعا.//انتهى //13:06ت م0031