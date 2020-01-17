الرباط 22 جمادى الاولى 1441 ه موافق 17 يناير 2020 م واستطرقت الصحف المغربية الصادرة اليوم إلى المباحثات الهاتفية التي أجراها أمس العاهل المغربي الملك محمد السادس،مع رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد،والتي شكلت مناسبة للتذكير بالعلاقات التاريخية القوية بين البلدين، والاتفاق على تبادل الزيارات، قريبا، بين قائدي البلدين.وتابعت الصحف فصول الأزمة الليبية، وتناقلت تأكيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن التدخلات الخارجية في ليبيا، سيكون لها أثر سلبي على كل المجهودات الرامية إلى إعادة الاستقرار بالبلاد.كما أخبرت الصحف عن توجه وزير الخارجية الألماني أمس إلى ليبيا لإجراء مباحثات مع اللواء خليفة حفتر، "قائد الجيش الوطني الليبي، قبل ثلاثة أيام من انعقاد المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين.وفي الشأن اللبناني، تطرقت الصحف إلى استمرار الاحتجاجات الشعبية في مناطق متفرقة من البلاد، للتعبير عن رفض الأوضاع السائدة والتأخر السائد في تشكيل الحكومة، مبرزة أن الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة ما زال متعثرا بسبب استمرار الخلافات بين الفرقاء المعنيين.وتحدثت الصحف عن مواصلة الطيران السوري، شن غارات جوية على مدينة معرة النعمان وريفها في محافظة إدلب، مما أدى إلى مقتل العشرات في صفوف المدنيين.// انتهى //13:50ت م0036