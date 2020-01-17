رام الله 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واسأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك وباحاته، واعتداءاتها الوحشية على المصلين أثناء أداء صلاة فجر اليوم الجمعة، ومحاولتها إخراج المصلين من المسجد.وقالت الوزارة في بيان لها، إن هذا تصعيد استفزازي مقصود، وتحد سافر لمشاعر الملايين من العرب والمسلمين.وأكدت أن هذا الاعتداء غير القانوني وغير المبرر، وهو حلقة في مسلسل الاستهداف المتواصل للأقصى بهدف تكريس تقسيمه زمانيا، تمهيدا لتقسيمه مكانيا.وطالبت العالمين العربي والإسلامي بتنسيق الجهوده والتحرك المشترك مع المجتمع الدولي ومنظماته المختصة، لتوفير الحماية الدولية للمسجد الأقصى المبارك وللمصلين، وضمان حرية العبادة.// انتهى //14:02ت م0037