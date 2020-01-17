الرياض 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واستعادل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، أمام فريق لاجانيس الإسباني بنتيجة 7-7.وسجل للأخضر كل من معاذ العسيري "هدفين"، ونواف العروان "هدفين"، وفيصل السلطان، ومنصور الزهراني، وعمر الدبل.وخاض أخضر الصالات أولى مبارياته الودية في معسكره الحالي بإسبانيا في ساعة متأخرة من مساء الخميس.وجاءت المباراة ضمن البرنامج الإعدادي الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات الذي يمثل المرحلة الثانية من استعداداته لكأس آسيا التي ستقام في شهر فبراير المقبل بتركمانستان.وعمد المدير الفني للمنتخب الوطني لويس فونسيكا خلال المباراة إلى اللعب بأكثر من تشكيلة بهدف توظيف وتدوير اللاعبين بالطريقة المناسبة.// انتهى //14:13ت م0041