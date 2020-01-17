ظهران الجنوب 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واساستعادت بلدية محافظة ظهران الجنوب التابعة لأمانة منطقة عسير أمس, أراضٍ حكومية اُعتدي عليها شمال المحافظة.جاء ذلك بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية تعديات على أراضي شمال المحافظة، تمثلت في مسوحات وبناء حوش وغرف من البلك وخزان، حيث تمت إزالتها بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية بالمحافظة، فيما طبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.// انتهى //14:20ت م0043