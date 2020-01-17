القفل 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واسنظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز القفل التابع لمحافظة صامطة أمس ، سباق المشي لمختلف الأعمار، على طريق حديقة الحقلة ، وذلك ضمن فعاليات الملتقى الربيعي الثاني الذي تنفذه اللجنة بالتعاون مع الإدارات الحكومية وعدد من الشركاء.وشارك أكثر من 50 متسابقًا من مختلف الفئات السنية في السباق الذي بلغت مسافته ثلاثة كيلو مترات، في أجواء تنافسية، عززت أهداف السباق في تشجيع رياضة المشي بين مختلف فئات المجتمع.وجرى في ختام السباق تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.// انتهى //14:20ت م0044