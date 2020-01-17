الرياض 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واسدشنت مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض معرضاً توعوياً ضمن البرنامج الوقائي لمكافحة المخدرات بالمنطقة "عزيمة وطن" كما يُعد المعرض امتداداً للأعمال التوعوية.وتضمن المعرض على عينات حية من المواد المخدرة لتوعية الجمهور وشاشات ذكية تعرض أنواع المخدرات وضبطيات رجال الأمن في محاربة هذه الآفة, وعرض أفلام توعوية مع تبيان العلامات الدالة على التعاطي.واشتمل المعرض على ركن خاص للأطفال جرى من خلاله توزيع الهدايا, كما لاقى المعرض تفاعل من زوار المهرجان.// انتهى //14:21ت م0045