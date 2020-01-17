الطائف 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واسرشحت جامعة الطائف ثلاث مبادرات للمشاركة في ملتقى مكة الثقافي، هي: مبادرة "تأسيس أندية الشعر العربي في مدارس مكة المكرمة"، ومبادرة "منصة تبيان"، إضافة إلى مبادرة "لغة القرآن كيان وانتماء"، إضافة إلى مسابقة بعنوان "فصيح مكة"، وهي مسابقة إلقاء نص شعري أو نثري فصيح بطريقة مسرحية أو ابتكارية.وتهدف فعاليات المسابقة إلى اكتشاف وإبراز المواهب في الإلقاء الشعري، وتربية الذوق الأدبي الرفيع بين الناشئة لرفع مستواهم الأدبي والثقافي وبث روح التنافس، إضافة إلى تنمية مهارات الإلقاء والتحاور والتعبير.ويشارك في تحكيم المسابقة كل من الدكتور طلال الثقفي، والدكتورة الريم الفواز، والدكتور ناهس العضياني، ويقدمها الدكتور عبدالرحمن المالكي.يذكر أن جامعة الطائف تشارك في فعاليات الحديقة الثقافية بدورتها الثالثة على الواجهة البحرية بمحافظة جدة، بعرض مسرحي بعنوان "همة شامخة".// انتهى //14:32ت م0046