جدة 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واساختتم مهرجان أندية الحي للبنين والبنات بتعليم جدة فعالياته أمس، وسط حضور ومشاركة تجاوزت الـ 12 ألف زائر ومشارك في البرامج والفعاليات التي قدمتها اندية الحي للبنين والبنات لكافة الزوار والتي كانت تناسب كافة شرائح المجتمع واستمرت لمدة ثلاثة أيام.وأكد ممثل أندية الحي للبنين بتعليم جدة عوض العتيبي أن مهرجان أندية الحي للبنين والبنات جذب على مدى ثلاثة أيام أكثر من 12 ألف زائر ومشارك من خلال الفعاليات المنفذة في جميع المهرجانات، التي كانت تناسب جميع شرائح المجتمع تحت أشراف وتنفيذ متخصصين وتربويين في مجالات متعددة بتعليم جدة، مشيراً إلى أن المهرجان كان احتفالي وترفيهي واجتماعي اشتمل على ألعاب ومسابقات، ومرسم حر، ودورات تدريبية، وأنشطة متعددة ومتنوعة وتم السحب على جوائز يومية ، مقدماً شكره لجميع الزوار والمشاركين والقائمين على المهرجان وفريق العمل من مشرفين ومعلمين وقادة أندية.من جهتها أوضحت ممثلة أندية الحي للبنات بتعليم جدة ابتسام الردادي أن أركان وفعاليات المهرجان المخصصة للبنات جذبت الكثير من الأسر والأطفال في الفعاليات المتنوعة والمقدمة من متخصصات من أندية الحي الخاصة بالبنات تمثلت في الفنون الصوتية والبصرية، وركن روبوتي الذكي، والعروض الرقمية، إضافة الى أركان مخصصة لقصص النجاح، وفنون مرحة للأطفال، ومساحات لونية للكبار، وفنون وتصاميم، وإبداع الصورة والعديد من الفعاليات الجاذبة لكافة فئات المجتمع.// انتهى //14:32ت م0047