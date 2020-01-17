حفرالباطن 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واساختتمت بغرفة حفر الباطن أمس, فعاليات ملتقى "إرادة وريادة" التي دشنها صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن في 16 يناير الجاري, بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة حفر الباطن رفيدان بن دمخ المطيري، وعدد من رجال وسيّدات ورواد ورائدات الأعمال بالمحافظة، وبمشاركة المختصين والمهتمين في تنمية الموارد البشرية، وتأهيل الكوادر الوطنية، وممثلي القطاع الخاص، ومسؤولي الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل.وشهد الملتقى الذي استمر ثلاثة أيام إقبالاً كبيراً من شباب وفتيات المحافظة ، حيث تضمن فعالياتٍ وورشًا وندواتٍ وجلساتٍ حواريةً واستشارية تهدف إلى تمكين الشباب للوصول إلى منصة ريادة الأعمال، وإرشادهم إلى الطرق السليمة والصحيحة للبدء بمشاريعهم الصغيرة والمتوسطة من خلال المحاور التي أشار لها المشاركون والمتخصصون ورواد الأعمال، الذين أجابوا على استفسارات الشباب والشابات حول آلية الدعم التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة حفر الباطن رفيدان بن دمخ المطيري أن مثل هذه الملتقيات والبرامج التي تهتم بريادة الأعمال ستشجع الشركات والمؤسسات للاستثمار المساهمة في تطوير برامج تنمية المحافظة وإحداث شراكات مجتمعية فاعلة تساهم في خدمة المجتمع، مضيفاً "أن الغرفة تسعى وبشكل مستمر لتنمية وتطوير قطاع ريادة الأعمال لدعم فرص التوطين والاتجاه نحو اقتصاد مزدهر، والارتقاء بثقافة العمل الحر من خلال الاستفادة من التجارب الناجحة وأسس بناء المشاريع الصحيحة وخيارات التمويل المناسبة.وأشار إلى أن الغرفة تحرص كل الحرص على الاهتمام بدعم التوجهات الوطنية لدعم الاقتصاد الوطني ومساعدة رواد ورائدات الأعمال من أبناء وبنات الوطن من خلال إقامة الملتقيات وبرامج العمل التطوعي لتطوير قدراتهم ومهاراتهم.بدوره قال عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة ريادة الأعمال سلمان العقيل "إن الملتقى الذي أقيم تحت شعار (شباب طموح يتحدى كل الظروف)، ويسعى إلى تثقيف شباب وفتيات الأعمال من خلال الأنشطة المختلفة التي قدمت في الملتقى، وسُلّط الضوء على بعض التجارب الشابة الناجحة للاستفادة منها.وأضاف أن عدد الجهات المشاركة في الملتقى بلغ إحدى عشرة جهة حكومية وأهلية، و عشر جهات راعية، بينما بلغت الجلسات الحوارية ثلاث جلسات و ثلاث عشرة ورشة تدريبية متخصصة، و 180 ساعة استشارية، فيما بلغت عدد الاستشارات 661 استشارة قدمها عشرون مستشاراً وخبيراً، ووصل عدد الحضور لورش العمل 1411 وعدد الزوار للملتقى أكثر من 3000 زائر .// انتهى //14:33ت م0048