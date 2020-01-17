مكة المكرمة 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واساختتم قسم النشاط الكشفي بتعليم منطقة مكة المكرمة ممثلاً في نادي الحي التطوعي بمركز بادر للأعمال التطوعية برنامج "ربيعنا تطوع" نشاطه وخدماته التطوعية لخدمة الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن بالمسجد الحرام خلال فترة إجازة منتصف الفصل الدراسي, بمشاركة 650 قائداً وكشافاً.ويهدف البرنامج إلى مشاركة الكشافة وتعزيز القيم وإكساب الخبرات للنشء في تقديم العون وخدمة الآخرين، وعكس الدور المميز والصورة الجميلة لشباب وأبناء وطلاب هذا الوطن المعطاء في خدمة ضيوف الرحمن خلال فترة إجازتهم ليكون التعليم مشاركاً فاعلاً ومساهماً حقيقياً في تقديم الخدمة وتجويدها مع الجهات الحكومية الأخرى.وقدمت الكشافة الخدمات في الرحاب الطاهرة بالمشاركة الميدانية اليومية في الفترة المسائية ولمدة خمس ساعات بأكثر من 7180 ساعة تطوعية منذ بداية إجازة الفصل الدراسي الأول حتى نهايتها في المواقع المخصصة لهم في جنبات المسجد الحرام ومداخله وساحات الطواف وأماكن الحشود لتنظم الممرات والمساهمة مع الجهات الأمنية والحكومية في تسهيل أداء المعتمرين والزوار نسكهم بكل يسر وسهولة في أجواء مفعمة بالإيمان والسكينة والراحة.// انتهى //14:33ت م0049