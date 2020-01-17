الرياض 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واسالتقى معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان بمقر وزارة الخارجية أمس، سفراء الدول المعتمدين لدى المملكة.وأطلع معاليه السفراء على الجهود التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ وأثمرت في تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الذي تم توقيع ميثاق تأسيسه من قبل وزراء خارجية تلك الدول بمدينة الرياض بتاريخ 6 يناير 2020م في إنجاز تاريخي لتلك الدول.كما قدم معاليه خلال اللقاء نبذة عن المجلس وأهدافه السياسية والاقتصادية والأمنية والبيئية.// انتهى //14:53ت م0050