نجران 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واسأعلنت جامعة نجران بدء التسجيل في عدد من برامج الماجستير، بدءًا من يوم الثلاثاء القادم، ويستمر عشرة أيام.وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور محمد بن مفرح عسيري أن القبول خُصص في برامج الماجستير بالتربية الخاصة في "مسارات صعوبات التعلم، المناهج وطرق التدريس، الحديث وعلومه، الفقه للبنين والبنات، فيما خصصت برامج الرياضيات ورياض الأطفال، واللغة الإنجليزية التطبيقي للبنات فقط، وبرنامج " فيزياء المواد المتقدمة" للبنين فقط.وأشار عسيري إلى أن التسجيل سيكون متاحًا عبر الرابط الإلكتروني https://edugate.nu.edu.sa، داعيًا المسجلين إلى مراجعة الكليات ومتابعة مواقعها الإلكترونية لمعرفة المرشحين للاختبارات والمقابلات الشخصية، وإنهاء إجراءات القبول المبدئي.// انتهى //15:12ت م0053