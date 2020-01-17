بانكوك 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واسيسعى المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاما إلى مواصلة مسيرته القوية بمواجهة منتخب تايلاند البلد المضيف غداً الساعة 1:15 ظهرا بتوقيت المملكة على استاد ثاماسات في باثوم ثاني ضمن دور الثمانية لبطولة كأس آسيا 2020 في تايلاند.ويلتقي في المباراة الثانية غدا منتخب سوريا مع أستراليا على استاد راجامانغالا في بانكوك.والمتأهل من مباراة الأخضر وتايلاند للدور نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل سيواجه الفائز من مباراة الإمارات وأوزبكستان.وكان المنتخب السعودي تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، حيث فاز على اليابان 2 - 1 وتعادل مع قطر 0-0 ثم فاز على سوريا 1 - 0 ، في المقابل جاء تأهل المنتخب التايلاندي بتحقيقه المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات، حيث فاز على البحرين 5 - 0 وخسر أمام أستراليا 1-2 وتعادل مع العراق 1-1.يذكر أنه شارك في البطولة 16 منتخبا جرى تقسيمها على أربع مجموعات، وتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى دور الثمانية ، علماً بأن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى تتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.// انتهى //15:19ت م0057