محايل 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واسنظمت إدارة التعليم بمحايل ممثلة بأندية الحي التعليمية أمس, مهرجان التراث الجنوبي, بحضور ممثلة أندية الحي غاية الناشري, وذلك بمقر المدرسة الابتدائية للبنات.وبدئ الحفل المعد لهذه المناسبة بالقرآن الكريم ، ثم ألقت مديرة نادي الحي بالمدرسة الابتدائية للبنات كلمة شكرت خلالها مدير التعليم على متابعاته المستمرة لأنشطة النادي.بعد ذلك شاهد الحضور عرضا مرئيا عن القط العسيري، كما قُدمت فقرات متنوعة.وفي نهاية الحفل جرى تكريم المشاركين بدروع تذكارية.// انتهى //15:19ت م0058