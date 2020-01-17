لندن 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بمطالبة وزراء خارجية بريطانيا وكندا والسويد وأفغانستان وأوكرانيا إيران بالسماح بتحقيق دولي شامل وشفاف ومستقل، ودفع تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة، كما طالبوا بمحاسبة وملاحقة المسؤولين عن إسقاط الطائرة التي قتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصاً.وذكرت الصحف " أن ادعاءات النظام الإيراني بعد إسقاط الطائرة الأوكرانية لم تصمد طويلا وظهرت الحقيقة فقط بهدف حماية النظام من التعرض للوم في حال انكشفت الحقائق لاحقا من قبل الشعب لذلك عجل النظام بالاعتراف بها.ونقلت الصحف عن وزير الخارجية الأوكراني قوله : لا نستبعد إمكانية أن تكون إيران أطلقت الصاروخ على الطائرة المنكوبة عمدا .وأفادت الصحف نقلاً عن وزيرة الدفاع الألمانية قولها: إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هددت بفرض ضريبة على واردات البلاد من السيارات بقيمة 25 % لدفع أوروبا لتفعيل الإجراءات المضادة لإيران بسبب انتهاك بنود الاتفاق النووي.ونقلت الصحف إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن البرلمان الأوروبي سيصادق على اتفاق حول شروط انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري.وأفادت الصحف أن عدد وفيات النوبات القلبية والسكتات الدماغية في بريطانيا سترتفع بنسبة 50 في المئة تقريبا خلال العقد المقبل، ما لم تتخذ الحكومة خطوات عاجلة لمعالجة التلوث بالبلاد.وأبرزت الصحف توقيع اتفاق المرحلة الأولى للتجارة بين الولايات المتحدة والصين، وما نتج عنه من تاثيرات إجابية على الأسواق العالمية.وأشارت الصحف إلى موافقة مجلس الدوما الروسي على اقتراح الرئيس فلاديمير بوتن بتعيين ميخائيل ميشوستين رئيسا للحكومة الروسية خلفا لديمتري ميدفيديف، الذي قدم استقالة حكومته إلى الرئيس الروسي الأربعاء.//انتهى//15:24ت م0059