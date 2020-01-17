محايل 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واسنظمت لجنة التنمية السياحية الفرعية بمحافظة محايل أمس, أمسية ثقافية على المسرح المفتوح بجادة محايل, بحضور وكيل المحافظة المكلف أحمد بن عبد العزيز آل ملحم وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية.وأكد عضو مجلس شباب محايل زيد آل زيد خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن شباب المحافظة أن الشباب هم وقود الحياة، و صناع المنجزات، و بناة النهضة.وأشار إلى أن الجميع من شباب وفتيات محايل يعملون بروح الفريق الواحد لكتابة سطر جديد لمستقبلٍ واعد، وبما يتناسب مع رؤية المملكة 2030 وبتوجيه ومتابعه من سمو أمير منطقة عسير.وفي ختام كلمته شكر رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بالمحافظة على إتاحة الفرصة للشباب والشابات في المشاركة بمهرجان محايل الشتوي.وجرى تكريم عدد من المشاركين, ثم شاهد الحضور لوحه فنية بعنوان "تفضل في محايل".وفي نهاية الأمسية قدم أوبريت وطني نال استحسان الحضور .// انتهى //15:34ت م0060