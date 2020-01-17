بيروت 22 جمادي الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واسنظمت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، اعتصاما حاشدا اليوم أمام مكتب وكالة الأمم المتحدة (الأونروا) في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا اللبنانية، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية داخل المخيمات الفلسطينية.ودعا المعتصمون إدارة (الأونروا) في بيان،بإيجاد حلول للأزمات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية التي يكابدها اللاجئون داخل مخيماتهم ، مطالبين الدول المانحة والمجتمع الدولي بتحرك سريع لتخفيف معاناتهم في لبنان نتيجة تزايد نسبة الفقر والبطالة، وانهيار الاوضاع الاقتصادية.وألقيت خلال الاعتصام كلمات أشارت إلى أن نسبة البطالة في مخيم عين الحلوة لامست 80%، ما أثر بشكل بالغ على القدرة الشرائية، وأكدت حاجة اللاجئين إلى مساعدات عاجلة.// انتهى//15:56ت م0061