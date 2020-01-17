أبين 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 25,500 كرتون من التمور في محافظة أبين استفادت منها الأسر النازحة والمحتاجة في مديريات خنفر، زنجبار، مودية، لودر، الوضيع في محافظة أبين.وتسعى المملكة ممثلة بالمركز بتوفير الأمن الغذائي في عموم المحافظات والمناطق اليمنية أملاً بالتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.// انتهى //16:04ت م0063