الرياض 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واسيشارك المنتخب السعودي للمبارزة في بطولة كأس العالم للشباب (تحت 20 سنة) للمبارزة في سلاح الابيه التي ستنطلق غدا السبت في مملكة البحرين في نسختها الثالثة، ويمثل المنتخب السعودي سبعة لاعبين وهم حسن الحجيري وعمر العكاس وعبدالله البنعلي واحمد الدربي ونواف الخالدي وعبدالكريم الحليفيوحسين الطويل فيما يدرب المنتخب السعودي محمد فؤاد.ويتنافس في البطولة 19 منتخبا وهي السعودية والبحرين واذربيجان وايطاليا والارجنتين ومصر والاردن واستراليا وكازاخستان وقيرغستان والكويت ولوكسمبورغ ومالطا ونيوزيلندا وروسيا وبولندا وتركيا والإمارات وأوزباكستان.ويتواجد ضمن المشاركين في البطولة أصحاب التصنيفات العشرة الأولى عالميا يتقدمهم الاذربيجاني رسلان حسانوف المصنف الثاني عالمياً والايطالي جيوليوغايتاني.// انتهى //16:15ت م0065