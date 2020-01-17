سياسي / الامم المتحدة تدين قتل وتشريد المدنيين في ادلب
الجمعة 1441/5/22 هـ الموافق 2020/01/17 م واس
جنيف 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واس
دانت مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان ميشيل باشليه استمرار قتل وتشريد المدنيين في شمال غرب سوريا ، علي الرغم من اعلان وقف لاطلاق النار قبل أسبوع .
وطالبت باشليه بالوقف الفوري للأعمال القتالية داخل وحول منطقة خفض التصعيد في ادلب ، وحماية جميع المدنيين والبنية التحتية المدنية .
وقالت: إن وقف إطلاق النار الأخير يشبه عدة وقف إطلاق النار وخفض تصعيد أعلن عنها العام الماضي ، وجميعها فشلت في حماية المدنيين،مشيرة أن النظام السوري أعلن عن وقف إطلاق نار في 12 يناير، وإنشاء ممرات آمنة ، ورغم ذلك واصل القصف الجوي المكثف، في تجاهل تام للقانون الدولي الانساني وحماية المدنيين ، الذين ظلوا يتعرضون للقتل قبل وخلال وبعد وقف إطلاق النار المزعوم .
وأوضحت المسؤولة الأممية أن الغارات الجوية للنظام السوري في 15 يناير وحده قتلت اكثر من 15 مدنيا من الذكور بينهم طفلان ، واصابة 60 اخرين بينهم 18 طفلا وأربع نساء، وذلك في غارة جوية استهدفت سوق الهال للخضروات في ادلب ومنطقة صناعية ، وفي غارة جوية اخري في نفس اليوم علي ريف ادلب الجنوبي أصيب سبعة مدنيين بينهم سيدتان وثلاثة اولاد ، وتضررت مدرسة البنات .
وأضافت أنه منذ التصعيد في ادلب والمناطق المحيطة بها في 29 ابريل الماضي وحتي 15 يناير الجاري ، تحقق مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان من مقتل 1506 مدنيا بينهم 293 امرأة و433 طفلا .
كما تم تشريد 100 الالاف من الناس الذين اجبروا علي عبور مناطق الصراع ، فر بعضهم إلى شمال ادلب ، بينما عبر اخرون الحدود إلى مناطق في شمال حلب التي تخضع لسيطرة الجماعات المسلحة الموالية لتركيا ، ولا تزال فيها مستويات العنف مرتفعة .
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