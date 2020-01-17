جنيف 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واسدانت مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان ميشيل باشليه استمرار قتل وتشريد المدنيين في شمال غرب سوريا ، علي الرغم من اعلان وقف لاطلاق النار قبل أسبوع .وطالبت باشليه بالوقف الفوري للأعمال القتالية داخل وحول منطقة خفض التصعيد في ادلب ، وحماية جميع المدنيين والبنية التحتية المدنية .وقالت: إن وقف إطلاق النار الأخير يشبه عدة وقف إطلاق النار وخفض تصعيد أعلن عنها العام الماضي ، وجميعها فشلت في حماية المدنيين،مشيرة أن النظام السوري أعلن عن وقف إطلاق نار في 12 يناير، وإنشاء ممرات آمنة ، ورغم ذلك واصل القصف الجوي المكثف، في تجاهل تام للقانون الدولي الانساني وحماية المدنيين ، الذين ظلوا يتعرضون للقتل قبل وخلال وبعد وقف إطلاق النار المزعوم .وأوضحت المسؤولة الأممية أن الغارات الجوية للنظام السوري في 15 يناير وحده قتلت اكثر من 15 مدنيا من الذكور بينهم طفلان ، واصابة 60 اخرين بينهم 18 طفلا وأربع نساء، وذلك في غارة جوية استهدفت سوق الهال للخضروات في ادلب ومنطقة صناعية ، وفي غارة جوية اخري في نفس اليوم علي ريف ادلب الجنوبي أصيب سبعة مدنيين بينهم سيدتان وثلاثة اولاد ، وتضررت مدرسة البنات .وأضافت أنه منذ التصعيد في ادلب والمناطق المحيطة بها في 29 ابريل الماضي وحتي 15 يناير الجاري ، تحقق مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان من مقتل 1506 مدنيا بينهم 293 امرأة و433 طفلا .كما تم تشريد 100 الالاف من الناس الذين اجبروا علي عبور مناطق الصراع ، فر بعضهم إلى شمال ادلب ، بينما عبر اخرون الحدود إلى مناطق في شمال حلب التي تخضع لسيطرة الجماعات المسلحة الموالية لتركيا ، ولا تزال فيها مستويات العنف مرتفعة .//انتهى //16:36ت م0066