المدينة المنورة 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واساختتمت اليوم, فعاليات برنامج "فنون الربيع" الذي أقامته الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالمدينة المنورة تحت إشراف معهد ثقف المعتمد من وزارة الثقافة, وذلك بمقر الجمعية.وتضمن البرنامج الذي استمر لمدة أسبوعين، خمس دورات فنيه شملت الرسم والتصوير والكروشيه وصناعة الإكسسوارات مستهدفة الطلاب والطالبات خلال فترة إجازة الربيع.وأشاد مدير الجمعية الدكتور يعقوب البشاوري بنتائج البرنامج خاصة ورش العمل التي قدمها نخبة من المدربين في هذه المجالات ومخرجات الدورات التي كان لها الأثر الكبير في المتدربين ونشاطهم فترة البرنامج والتعاون بين اللجان والفريق الإداري لإنجاح البرنامج، مشيراً إلى أن الجمعية بصدد إقامة عدد من البرامج خلال الفترة القادمة في جميع أنشطة اللجان والأندية تحت مظلة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالمدينة المنورة.// انتهى //16:45ت م0069