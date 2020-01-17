الرياض 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واسأقامت المنظمة العربية للسلامة والتنمية بمدينة الرياض أمس, محاضرة بعنوان "السرعة والقيادة الآمنة" ألقاها الرئيس التنفيذي للمنظمة من ذوي الهمم ماجد سعدي العتيبي, وذلك على مسرح عبق الماضي.وتناول العتيبي في المحاضرة السرعة وأثرها على الإنسان وعلي ذوي الإعاقة, والجانب التحفيزي للمشاكل والهموم الذي يتحملها ذوي الإعاقة من جراء الحادث, مشيراً إلى أنه تعرض لحادث قبل تسع سنوات بترت على إثره رجلاه وتقاعد عن التدريس ولتحق بمدينة سلطان الإنسانية, وجرى تركيب أطراف صناعية له, كما عمل كأخصائي في المدينة ومدرب على الأطراف الصناعية.من جانبه أوضح مدير المنظمة العربية للسلامة والتنمية علي بن محمد العتيق أن المنظمة تقيم محاضرة السلامة المرورية بالشركة مع مهرجان عبق الماضي من أجل تعريف الزوار بأهمية القيادة الآمنة وتجنب السرعة التي قد تحدث له إعاقة لا قدر الله ومعاناته بعد الحاث وما يترتب علية من تبعات.وأشار العتيق إلى أن المنظمة العربية للسلامة والتنمية منظمة غير ربحية تهدف إلى دعم العمل الإنساني في جميع دول العالم، كما تهدف لجلب الشراكات لدعم هذه الفئات في أي موقع، متمنياً أن تقدم المنظمة خدمات تليق بمهمتها الإنسانية وتسهم في خدمة المجتمعات والدول.// انتهى //16:55ت م0070