بانكوك 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واسيطمح منتخب سوريا إلى التأهل لدور الثمانية عندما يواجه أستراليا غداً على استاد راجامانغالا في بانكوك، ضمن ربع نهائي بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.ويتأهل الفائز من مباراة أستراليا وسوريا ليتقابل في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء المقبل مع الفائز من مباراة الأردن وكوريا الجنوبية.وكان منتخب أستراليا تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، حيث تعادل مع العراق 1-1 وفاز على تايلاند المضيفة 2 - 1 ثم تعادل مع البحرين 1-1، في المقابل حصل المنتخب السوري على المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بعدما تعادل مع قطر 2-2 وفاز على اليابان 2 - 1 وخسر أمام السعودية 0 - 1.// انتهى //17:40ت م0072