الرياض 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واسعقد رئيس المنظمة الدولية للإبل رئيس الاتحاد الدولي لبولو الإبل فهد بن حثلين اجتماعاً مع ممثل المنظمة في استراليا ومالك أحد أكبر مزارع الإبل في بلاده باتريك ماجو.وجرى خلال الاجتماع مناقشة وضع الإبل الحالي في أستراليا وكيفية الاستفادة من الأعداد الكبيرة والمتزايدة وتحسين بيئة معيشتها وتطبيق الإجراءات القانونية الدولية للتعامل والحفاظ عليها, إضافة إلى بحث كيفية تصديرها للدول والمواقع المختلفة في العالم التي تكون بحاجة للحوم وألبان الإبل واستثمار جلودها.وشدد بن حثلين على أن المنظمة الدولية للإبل تتابع مع مندوبيها وممثليها وجهات الإختصاص أوضاع الإبل في جميع أنحاء العالم، من أجل العمل على تحسين سبل رعايتها ومعيشتها والتعامل معها وطرق نقلها، كاشفاً عن وجود خطتين قصيرة المدى تعني بالحد من بعض الممارسات السلبية الموجودة حالياً، وأخرى طويلة المدى ترمي إلى الاستفادة القصوى من الإبل.من جانبه أبدى باتريك ماجو سعادته بالاجتماع مع رئيس المنظمة مؤكداً أنه شخصية مميزة ويتمتع برؤى مستقبلية رائعة ستحلق بقطاع الإبل نحو آفاق واسعة، موضحاً أنهم من خلال الجهات المعنية في استراليا سيعملون بجد للتعاون مع المنظمة الدولية، من أجل الحفاظ على الإبل وتحسين ظروف معيشتها وطرح الوسائل المناسبة للاستفادة منها.// انتهى //17:43ت م0073