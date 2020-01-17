الجزائر 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واسأحبطت قوات الأمن الجزائرية بمحافظة مستغانم اليوم، مخططا للهجرة غير الشرعية عن طريق البحر وأوقفت 6 أشخاص .وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم أن العملية جاءت بعد توقيف سيارتين مشبوهتين قرب الشاطئ والعثور داخلهما على كميات من البنزين ومبلغ مالي من العملة الأجنبية وقد تم إحالة الموقوفين إلى الجهات المختصة .// انتهى //18:06ت م0078