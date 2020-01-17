بيروت 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية، اليوم على تراجع بنسبة 0.27% أي ما يعادل 2 نقطة، ليقفل عند مستوى 726.40 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 66 ألفاً و646 سهماً، بقيمة 571 ألفاً و475 دولاراً أميركياً، نفّذت من خلال 56 صفقة.كما تراجعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و180 ألف دولار أميركي، مقارنة مع 7 ملايين و200 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:34ت م0081