الرياض 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واساستقبل معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في مكتبه, السفير الفنلندي لدى المملكة آنتي روتوفووري، يرافقه مديرة المشاريع لدى مؤسسة الشراكات التعليمية الفنلندية (أمنيا) ميرفي يانسن.وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ونتائج برنامج منشآت، وبرنامج خبرات، وتأثيرهما على مستويات الشراكات العلمية والمهنية، وتطوير أداء المعلمين والمعلمات.كما ناقش الجانبان إمكانية دراسة الأطباء السعوديين في فنلندا، وفتح مجالات التعاون في تخصصات الهندسة وإدارة الأعمال، إضافة إلى دراسة برنامج تأهيل طلاب الثانوية، وإمكانية الاستفادة من التجربة الفنلندية لتطوير مهارات الطلاب من خلال المعارض الخاصة بذلك.حضر اللقاء وكيل الوزارة للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي ، ووكيل الوزارة للتعليم الجامعي الدكتور عبدالرحمن الخريف ، والمشرف العام على إدارة الإعلام والاتصال الدكتور أحمد الجميعة ، والمشرف العام على إدارة العلاقات صالح الثبيتي.// انتهى //18:53ت م0083