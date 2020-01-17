رفحاء 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واسنظمت أمس, جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية "حياة", جولات توعوية في الجوامع والمساجد للجاليات، حيث استهلت جولاتها التوعوية بدرس تعليم "سورة الفاتحة" للجاليات، وذلك في مسجد سوق الماشية، وجامع المنطقة الصناعية في رفحاء.ويشارك في تقديمها عدد من المشائخ والدعاة الرسمييّن تحت إشراف جمعية الدعوة والإرشاد، ويأتي ذلك ضمن البرامج والجولات الدعوية التي تنفذها ??جمعية الدعوة والارشاد بالمحافظة.// انتهى //19:23ت م0085