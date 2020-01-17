لندن 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واسقالت وزارة الخزانة البريطانية إنها صنفت منظمة "حزب الله" بجميع أجنحتها جماعة إرهابية، بناء على قواعد مكافحة الإرهاب، وقررت تجميد أرصدتها بدءا من الخميس .وقال متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية : بعد المراجعة السنوية للتصنيف الموجود حاليا للجناح العسكري لحزب الله، اتخذ قرار بإدراج الجماعة برمتها منظمة إرهابية ... وهذا يتماشى مع تصنيف وزارة الداخلية للجماعة في عام 2019. والتصنيف الموجود حاليا للجناح العسكري للحزب هو تصنيف مطبق على نطاق الاتحاد الأوروبي .وأضاف: "لا تزال بريطانيا ملتزمة باستقرار لبنان والمنطقة، وسنواصل العمل عن قرب مع شركائنا اللبنانيين" .//انتهى//19:23ت م0087