قلقيلية 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واسقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم, مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية، المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية، مما ادى إلى إصابة ثلاثة مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في البدة، أن أعدادا كبيرة من جنود الاحتلال، هاجموا المشاركين في المسيرة وأطلقوا الرصاص الحي بكثافة، وقنابل الغاز ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وإصابة العشرات بالاختناق عولجت ميدانيا.// انتهى //19:44ت م0093