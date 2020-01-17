سياسي/ الحكومة الأردنية : المسجد الأقصى غير قابل للتقسيم الزماني أو المكاني
الجمعة 1441/5/22 هـ الموافق 2020/01/17 م واس
عمّان 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واس
أكدت الحكومة الأردنية اليوم، إنّ المسجد الأقصى غير قابل للتقسيم الزماني أو المكاني، وهو حق مقدس للمسلمين وحدهم .
وقال وزير الاوقاف الأردني الدكتور محمد الخلايلة : إنّ الوزارة تابعت بقلق شديد ما قامت به شرطة الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى من اقتحام بعد صلاة فجر اليوم ، واعتداء على المصلين، وإرغام المصلين على مغادرة المسجد .
وعدّ في تصريحات صحفية ، الاعتداء محاولة بائسة من سلطة الاحتلال لتفريغ المسجد الأقصى من المصلين، مشيرا إلى ضرورة عمارة المسجد الأقصى بالتواجد فيه.
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