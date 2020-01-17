بيروت 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واسالتقى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري في بيروت اليوم، بالسفير الياباني في لبنان تاكيشي أوكوبو، وسفير إيطاليا لدى لبنان ماسيمو ماروتي، وسفير بريطانيا في لبنان كريس رامبلينغ كلا على حدة.وجرى خلال اللقاءات عرض آخر المستجدات والعلاقات بين لبنان واليابان وإيطاليا وبريطانيا، إضافة إلى بحث مجمل الأوضاع المحلية والإقليمية، وآخر التطورات السياسية في لبنان والمنطقة.// انتهى //19:57ت م0097