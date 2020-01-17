الرباط 22 جمادى الاولى 1441 ه موافق 17 يناير 2020 م واسالتقى المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، ، اليوم بمقر المنظمة بالرباط ، برئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الجمهورية التونسية العميد شوقي الطبيب.وبحث الجانبان سبل التعاون في توعية وتثقيف الطلاب الجامعيين فيما يتعلق بقضايا الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، إضافة إلى مناقشة بعض المقترحات حول كيفية توعية طلاب المدارس بخصوص هذه القضايا، ومن بينها إدراج بعض المواد والمعلومات المبسطة في المناهج الدراسية.ويأتي اللقاء في إطار رؤية الإيسيسكو الجديدة، التي تتبنى الانفتاح على الجميع لدعم التنمية المستدامة في الدول الأعضاء، وتمكين فئة الشباب من الحصول على تعليم وتدريب جيدين، لتحقيق ما يطمحون إليه من حياة كريمة.// انتهى //20:03ت م0098