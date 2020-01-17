بيروت 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واستراجعت السيولة الجاهزة بالليرة اللبنانية خلال الأسبوع الممتد من 2 إلى 9 يناير 2020م، بقيمة 653 مليار ليرة لبنانية، لتصل إلى 201 مليار و833 مليون ليرة لبنانية، بما يعادل 5.17 في المئة، مقيّمة على أساس سنوي.وأرجع تقرير موجز أصدرته مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان المركزي هذا التراجع إلى انخفاض الودائع تحت الطلب بمقدار 127 مليار ليرة، فيما ارتفعت العملة المتداولة بمقدار 389 مليارًا.وأشار التقرير إلى أنّه على مدار الأسبوع تراجع إجمالي الودائع باستثناء الودائع تحت الطلب بمقدار 565 مليون ليرة لبنانية، وذلك نتيجة تراجع الودائع المقوّمة بالعملات الأجنبية بمقدار 203 ملايين دولار، فيما تراجعت الودائع لأجل والودائع الادخارية بمقدار 544 مليار ليرة.// انتهى //20:12ت م0100