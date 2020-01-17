تونس 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واسأوقفت عناصر من الحرس البحري التونسي 10 مهاجرين غير شرعيين، على متن زورق مطاطي بعرض البحر، على مستوى سواحل محافظة سوسة جنوب شرقي العاصمة تونس.وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية، بأن المهاجرين اعترفوا أنهم كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة، باتجاه الأراضي الايطالية، مبينًا أنه جرى التحفّظ عليهم واتُخذت الإجراءات القانونية بشأنهم.// انتهى //20:45ت م0104