القاهرة 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واسعقدت بالقاهرة اليوم جولة المفاوضات الثالثة بين مصر وبريطانيا بهدف التوصل لاتفاق مشاركة يمثل إطارًا تعاهديًا للعلاقات التجارية بين البلدين بعد الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.ورأس الجانب المصري في المفاوضات مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية السفير بدر عبد العاطي، ومن الجانب البريطاني كبير المفاوضين البريطانيين المعني بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مارتن دوفي.وأوضحت الخارجية المصرية في بيان لها اليوم أن المفاوضات ركزت على الملفات المتعلقة بمشروع الاتفاقية الجديد، بما يضمن استمرار نفاذ السلع والمنتجات المصرية إلى السوق البريطانية وينظم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، إضافة إلى دراسة سبل تطوير وتعميق علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات بعد إتمام عملية الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي على ضوء أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.// انتهى //20:51ت م0105