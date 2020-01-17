الرياض 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واستأهل فريق النصر إلى دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على مستضيفه العدالة بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء ضمن دور الثمانية من البطولة.وسجل النصرهدفه عن طريق مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمد الله في الدقيقة 51 من المباراة.وبهذا الفوز سيلتقي النصر بالفائز من مباراة الأهلي والوحدة المقرر إقمتها غدًا السبت في الدور ربع النهائي من المسابقة.// انتهى //21:09ت م0107