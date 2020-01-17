بروكسل 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واسالتقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي اليوم في مقر المفوّضية الأوروبية اليوم نائب الأمين العام السابق لجهاز العمل الخارجي الأوروبي بيدرو سيرانو.وقدّم السفير العريفي التهنئة لسيرانو بمناسبة توليه منصب مدير مكتب معالي الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوّضية الأوروبية.وجرى خلال اللقاء تجديد حرص المملكة والاتحاد الأوروبي على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين.// انتهى //21:42ت م0109