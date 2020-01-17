الرياض 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واسانطلقت مساء اليوم فعاليات مهرجان " كؤوس الملوك " الذي ينظمه نادي الفروسية على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية للعام الخامس.وأقيمت الأشواط الرئيسة لليوم الأول على كؤوس أصحاب السمو الملكي الأمراء نايف بن عبدالعزيز، بدر بن عبدالعزيز، سلطان بن عبدالعزيز، وكأس الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمهم الله -.وخصص الشوط السابع لكأس الأمير نايف بن عبدالعزيز، وذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله لمقر النادي صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية ومدير عام النادي عادل بن عبدالله المزروع.ثم عرض فيلم وثائقي عن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز - رحمه الله - تناول مسيرته والمهام والمناصب التي تقلدها في سبيل خدمة وطنه، ثم انطلق الشوط على مسافة 1600 متر "الفئة الثانية"، لخيل الإنتاج لعمر أربع سنوات لجميع الدرجات، وحقق المركز الأول الجواد "على صواب" لإسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بقيادة الخيال كاميلو إسبينا والمدرب بدر سعود بن رزيق، وعقب نهاية الشوط سلم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز كأس الأمير نايف بن عبدالعزيز لصاحب السمو الملكيالأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، كما سلم سموه الهدايا التذكارية للخيال والمدرب. ثم أدلى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بتصريح هنأ فيه صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز على تحقيق اسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيزكأس الأمير نايف، مشيداً بالمستوى الفني الذي ظهر به السباق، مثنياً سموه على ما يقدمه نادي الفروسية في تنظيم هذا المهرجان للعام الخامس على التوالي بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة النادي، متطلعاً إلى مواصلة النجاح في تنظيمبطولة "كأس السعودية" الدولية بمشيئة الله.من جهته أبدى صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز سعادته بهذا الإنجاز لاسيما وهو يحمل اسم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز - رحمه الله- وقال سموه:"تحقيق هذا الكأس مصدر سعادة وفخر لنا جميعاً ولقب غال يضاف إلى إنجازات الإسطبل الأبيض لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز"، مشيداً بخطوات النادي في تطوير مهرجان كؤوس الملوك الذي أصبح من المناسبات التي ينتظرها الجميع في كل عام.وأقيم الشوط الثامن على كأس الأمير بدر بن عبدالعزيز، وذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن بندر بن محمد، حيث كان في استقبال سموه بمقر النادي صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية ومدير عام النادي عادل بن عبدالله المزروع، وشاهد الجميع فيلمًا وثائقيًا عن صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالعزيز تناول مسيرة سموه وأهم المحطات في حياته وما قدمه في خدمة وطنه رحمه الله، ثم انطلق الشوط على مسافة 1800 متر "الفئة الثانية" للأفراس إنتاج لعمر أربع سنوات فأكثر لجميع الدرجات، وحقق المركز الأول الفرس" شقراء نوف " للمالك عبدالإله بن عبدالعزيز الموسى، بقيادة الخيال أيدي كاسترو والمدرب فهد بن رزيق، وعقب نهاية الشوط سلم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن بندر بن محمد الكأس للمالك عبدالإله الموسى كما سلم الهدايا التذكارية للخيال والمدرب.عقب ذلك أعرب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن بندر عن سعادته بالمستوى المتطور لمهرجان كؤوس الملوك من عام لآخر، مؤكداً أن رياضة الفروسية في تقدم مستمر، وأن تنظيم النادي لبطولة "كأس السعودية" سيسهم- بإذن الله - في تطور سباقات الخيل في المملكة.// يتبع //22:28ت م0112

وجاء الشوط التاسع على كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز وذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز حيث كان في استقبال سموه في مقر النادي صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية ومدير عام النادي عادل بن عبدالله المزروع، وقد شاهد سموه والحضور فيلمًا وثائقيًا يستعرض مسيرة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز - رحمه الله- ومآثر سموه وما قدمه في خدمة وطنه وأمته، بعد ذلك انطلق الشوط على مسافة 2000 متر "الفئة الثانية " للأفراس مستورد لعمر أربع سنوات فأكثر لجميع الدرجات، وحقق المركز الأول الفرس " صايد هيل" للمالك فهد بن فيحان بن فيصل المنديل، بقيادة الخيال وجبرتو راموس والمدرب نايف المنديل، وسلم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز الكأس لفهد بن فيحان المنديل، كما سلم الهدايا التذكارية للخيال والمدرب.وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على اهتمامهما بتخليد ذكرى الملوك والأمراء بمثل هذه السباقات، المنطلق من عناية المملكة منذ تأسيسها بالخيل كونها تمثل جزءًا أصيلاً في تاريخها، مشيرًا إلى اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز - رحمه الله - بالخيل وسباقاتها ودوره في تطوير برامجها، وكذلك اهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز وحرصه الدائم على استمرار هذا الدور المهم في العناية بالخيل، مشيدًا سموه بالجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية وحسن تنظيم مهرجان كؤوس الملوك.وكان الشوط العاشر على كأس الملك عبدالله بن عبدالعزيز برعاية صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز حيث وصل سموه إلى مقر النادي يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وكان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية ومدير عام النادي عادل بن عبدالله المزروع، وكانت مسافة الشوط 1600 متر " الفئة الأولى " لخيول الإنتاج لجميع الدرجات، وحقق المركز الأول الجواد "ملافخ " لإسطبل أبناء عبدالله بن سعد الفراج، بقيادة الخيال نايف العنزي والمدرب عبدالله الفراج وسلم صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز الكأس لسعود بن عبدالله الفراج، والهدايا التذكارية للخيال والمدرب.وشهد اليوم الأول حضوراً جماهيرياً كبيراً قدمت لهم العديد من الأنشطة ومنها الأفلام الوثائقية والفرق الشعبية التي قدمت ألوانًا متنوعة من الفلكلور السعودي ، وفعاليات ترفيهية للأطفال، وسوق الأسر المنتجة، ومعرض ثقافة الخيل وخيمة الراوي وركن الرسم، إضافة المسابقات، والجوائز العينية والمادية.هذا، ويستكمل مهرجان الكؤوس الخامس سباقاته يوم غدٍ السبت على كؤوس كل من الملك فهد بن عبدالعزيز، والملك خالد بن عبدالعزيز،والملك فيصل بن عبدالعزيز، والملك سعود بن عبدالعزيز.// انتهى //22:28ت م0113