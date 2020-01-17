الأمم المتحدة 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واسأدانت الأمم المتحدة اليوم مقتل 14 مدنيًا وإصابة شخصين بجراح في أمس، في أحداث عنف داخلية وسط مالي، في تطورات قد تهدد صمود اتفاقيات وقف الأعمال العدائية التي وقعتها الأطراف في شهر أغسطس الماضي.واستنكر رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، محمد صالح النظيف، الهجوم الذي استهدف مدنيين في قرية سيندا في منطقة موبتي الواقعة وسط مالي قرب الحدود مع بوركينا فاسو.وأكد المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي أن الأمم المتحدة أرسلت فريقًا لتقصي الحقائق إلى قرية سيندا، فيما عرض محمد النظيف على السلطات المالية الدعم لتحديد ما حدث في القرية وجلب المرتكبين للعدالة.// انتهى //22:37ت م0114