واغادوغو 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واسقتل خمسة جنود اليوم إثر انفجار عبوة يدوية الصنع خلال مرور مركبتهم بالقرب من منطقة أربيندا في مقاطعة سوم شمال بوركينا فاسو.ونقلت مصادر إعلامية عن مصدر أمني محلي قوله: "إن انفجار عبوة يدوية الصنع استهدف اليوم وحدة عسكرية تعمل في محمية للحياة البرية ما خلف 5 قتلى وعدد من الجرحى".وتتعرض بوركينا فاسو لهجمات مسلحة من وقت لآخر، خلفت نحو 750 قتيلا و560 ألف نازح منذ عام 2015.// انتهى //23:21ت م0117