سياسي / مقتل خمسة جنود بانفجار شمال بوركينافاسو
الجمعة 1441/5/22 هـ الموافق 2020/01/17 م واس
واغادوغو 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واس
قتل خمسة جنود اليوم إثر انفجار عبوة يدوية الصنع خلال مرور مركبتهم بالقرب من منطقة أربيندا في مقاطعة سوم شمال بوركينا فاسو.
ونقلت مصادر إعلامية عن مصدر أمني محلي قوله: "إن انفجار عبوة يدوية الصنع استهدف اليوم وحدة عسكرية تعمل في محمية للحياة البرية ما خلف 5 قتلى وعدد من الجرحى".
وتتعرض بوركينا فاسو لهجمات مسلحة من وقت لآخر، خلفت نحو 750 قتيلا و560 ألف نازح منذ عام 2015.
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