جدة 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واسكرم ملتقى مكة الثقافي اليوم جناح فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة وذلك تقديراً لمشاركة الجناح الناجحة والفاعلة في الحديقة الثقافية.وقد سلم المدير التنفيذي للملتقى الدكتور محمد المسعودي درع التكريم لمدير العلاقات العامة والاعلام بفرع الوزارة مشعل القرشي ويأتي ذلك ضمن ملتقى مكة الثقافي في نسخته الرابعة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.يذكر أن مبادرات فرع الوزارة المشارك بها في الحديقة الثقافية تأتي في مقدمتها مبادرة "تلاوتي في كبري" لتمكين المسنين والمسنات بدور الرعاية الاجتماعية من القراءة الصحيحة للقرآن الكريم.وتضمنت مبادرات فرع الوزارة "بلسان عربي مبين" كبرنامج تثقيفي للفتيات الأيتام بالدور الإيوائية يهدف لتعزيز قيم استعمال لغة القرآن لدى فتيات ومنسوبات دور الإيواء، و "هويتي عربية .. الخط العربي" المختصة لأبناء أسر الضمان الاجتماعي وتركز على تدريب أبناء أسر الضمان لتعلم الخط العربي وتحويل الخط العربي لمنتج وإنشاء منافذ بيع لمنتجاتهم، إلى جانب مبادرة "بلغتي أكون" والموجهة لتعليم ذوي الإعاقة بالدور الإيوائية لرفع مستوى الأشخاص ذوي الإعاقة وتعليمهم مهارة القراءة والكتابة وفقًا لقدراتهم الذهنية لدمجهم بالمجتمع.وتشمل مبادرات الفرع أيضًا "عقدي بلغتي" وهي مختصة للقطاع الخاص عبر استخدام اللغة العربية بعقود العمل واعتماد اللغة العربية كلغة أصيلة في كتابة عقود العمل ونشر الوعي داخل القطاع الخاص وإبراز أهميته، و"تواصلنا عربي" لتحفيز العاملات داخل الدور الإيوائية بتعلم اللغة العربية وتبسيط المصطلحات العربية حتى يمكنهم التعامل مع الأبناء، و"فصحاء بالتقنية" التي تهدف لتعليم الأبناء الأيتام داخل الدور كتابة القصص باستخدام الأجهزة الذكية والقراءة والإلقاء.// انتهى //23:45ت م0119