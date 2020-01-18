بغداد 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واسأعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء عبد الكريم خلف عن قيام من وصفهم بمخربين بمهاجمة حواجز أمنية في منطقة جسر السنك بوسط بغداد اليوم.ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن خلف قوله في تصريح صحفي مقتضب : "إن القوات الأمنية استخدمت وسائل غير مميتة لمنع هؤلاء" , من دون الإشارة إلى وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.// انتهى //00:56ت م0121