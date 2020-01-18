الأمم المتحدة 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واسنقلت الأمم المتحدة اليوم دعوة مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه لوقف فوري للقتال في إدلب قائلة إن وقف إطلاق النار الأخير في سوريا ”فشل مرة أخرى في حماية المدنيين“.وأوضحت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان بشأن وقف إطلاق النار الذي كان من المفترض تطبيقه قبل نحو أسبوع أنه "من المفجع للغاية استمرار مقتل مدنيين كل يوم في ضربات صاروخية من الجو والبر".وأكدت الأمم المتحدة أمس أن نحو 350 ألف سوري معظمهم نساء وأطفال فروا منذ أوائل ديسمبر للمناطق الحدودية مع تجدد الهجوم على محافظة إدلب.// انتهى //01:39ت م0123