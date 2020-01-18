نواكشوط 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واسأكد الاتحاد الأوروبي أن القيمة الإجمالية لمحفظة إنفاقه في موريتانيا خلال العام 2018 بلغت 400 مليون يورو .وأفاد تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي حول الشراكة مع موريتانيا، أن هذا الإنفاق تم توجهيه لصالح عدد من القطاعات الهامة، من بينها تعزيز دولة القانون والبنية التحتية والصحة والأمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشية، إلى جانب دعم مشاريع متخصصة تتعلق بالهجرة والتشغيل والأمن وغيرها.وأوضح أن المبالغ التي يدفعها الاتحاد الأوروبي لموريتانيا مقابل اتفاقية الصيد للفترة ما بين 2015 و2019، والمبالغ تدخل هي أيضًا ضمن الشراكة بين الطرفين.// انتهى//02:03ت م0128