نواكشوط 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واسالتقى وزير التنمية الريفية الموريتاني، الدي الزين، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعية،" الفاو" شو دونيو، بمدينة برلين الالمانية، وذلك على هامش أعمال المنتدى الدولي الـ 12 حول التغذية والزراعية .وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء اليوم، انه تم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين موريتانيا ومنظمة " الفاو"، وسبل تطويره، خاصة في مجال التنمية الريفية .// انتهى //02:37ت م0129