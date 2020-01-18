الرياض 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واسأنهى سائق نادي ضباط قوى الأمن السعودي إبراهيم المهنا ومساعداه أسامة السند ورائد أبو ذيب بنجاح تحدي رالي داكار العالمي الذي يعد الأصعب والأقوى على مستوى العالم والذي أقيم لأول مرة في السعودية.وحقق الفريق السعودي الذي أكمل 139 مشاركة دولية هدفه الأكبر من المشاركة وهو الوصول إلى خط النهاية محققا المركز 28 في الترتيب العام من أصل 44 مشاركاً في فئة "الشاحنات"، إضافة إلى المركز الثاني في فئة T5.1 "غير المعدلة حسب التصنيف الجديد للاتحاد الدولي للسيارات"، إذ يعد المهنا هو السائق الوحيد في فئة T5 الذي يشارك لأول مرة في داكار، حيث تمكن مع فريقه من اجتياز مراحل السباق الـ12 بنجاح رغم كل المشاكل التي واجهتهم والأعطال الميكانيكية التي تمكن فريق الصيانة من تجاوز عقبتها.ولم تخل مشاركة الفريق من الأحداث والمفاجآت التي واجهته خلال المراحل الست الأولى من السباق، إلا أن الفريق تمكن في الجزء الأخير من الرالي من استعادة توازنه والتغلّب على الأعطال والرمال في مشوارهم خلال الرالي .وشارك السائق إبراهيم المهنا بفريق سعودي بكامل أطقمه مستفيدًا من خبرتهم في الميكانيكا والمتابعة والتسجيل وإنهاء جميع الإجراءات الإدارية.وسجّل المساعد الثاني للفريق رائد أبوذيب اسمه كأصغر ميكانيكي مشارك في فئة الشاحنات، واستطاع من خلال خبرته التي اكتسبها الموسم الماضي في بطولة العالم للراليات والبطولة المحلية من التغلّب على المشاكل الفنية التي واجهت الفريق أثناء المراحل.وينتظر إبراهيم المهنا وفريقه مشاركة قوية والدفاع عن لقبه في رالي حائل الدولي الجولة الأولى من بطولة المملكة للراليات الذي سيقام نهاية الشهر الجاري.//انتهى //06:59ت م0003