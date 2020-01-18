الرياض 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الأمم المتحدة تؤكد دور المملكة الرئيس في الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب.فيصل بن مشعل يطلق جائزة شقائق الرجال ويكرم الجوهرة الجطيلي.المعلمي يقيم حفل استقبال على شرف «الشربا السعودي» لدى الـG20.إلزام المطاعم وقصور وقاعات الأفراح بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة.بريطانيا تصنف حزب الله منظمة إرهابية.ظهور خامنئي يكشف رعب النظام.عدن: تواصل حصر الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.السودان: مفاوضات جوبا تتقدم وقبول استقالة رئيس المخابرات.قوات الاحتلال تعتدي على مصلي «فجر الكرامة» في الأقصى.مقاطعة شعبية لبضائع تركيا في سورية والعراق.كيف أصبح سفاح طهران.. «شهيد القدس»؟!.الاتفاق على الوثائق الختامية لمؤتمر برلين حول ليبيا.// يتبع //07:46ت م0004