وأفادت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( أنموذج مكافحة الإرهاب) : المملكة دائما إيجابية في تفاعلها وحراكها تجاه ما يجري على الساحة الإقليمية والدولية، ومن ضمنها الحرب على آفة الإرهاب، بل تعد من أوائل الدول تصديا لشروره على مختلف الأصعدة، وقامت بجهود جبارة ورائدة في مكافحته؛ حيث قدمت نموذجا يحتذى في المواجهة الشاملة والضربات الاستباقية المتقدمة، بالتوازي مع جهودها على الصعيد الدولي لمواجهة تلك الشرور وتأكيد أهمية تجفيف منابع الإرهاب ومصادر تمويله والتصدي للدول الداعمة له، ومن هنا يستذكر العالم بالتقدير الجهود السعودية في هذا الشأن، وما قاله الرئيس الأمريكي ترمب لسمو ولي العهد، من أن “العالم كله ممتن لجهود السعودية في مكافحة الإرهاب”.وأضافت أن هذا التقدير الممتد تجلى في استضافة المملكة في عام 2017، للقمة الإسلامية في الرياض، التي أثمرت شراكة وثيقة استراتيجية لمواجهة التطرف والإرهاب وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية وإطلاق المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، وفي هذا السياق، أكد السفير عبد الله المعلمي المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، حرص المملكة على استمرار التعاون المثمر مع المركز، الذي أنشئ بمبادرة ودعم منها، نظرا لما يمثله من أهمية كبرى في تعزيز الجهود الدولية للقضاء على الاٍرهاب والتطرف، وما أعرب عنه وكيل الأمين العام، من امتنانه وشكره لحكومة المملكة لدعمها المستمر وجهودها المحلية والدولية للقضاء على آفة الإرهاب.// انتهى //07:50ت م0007